Звеняцкий Моисей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвеняцкий Моисей Михайлович

Звеняцкий Моисей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Звеняцкий Менахем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Звиняцкий Аркадий Моисеевич

Мать ребёнка: Звиняцкая Рахиль Израилевна

г. Юзовка Донецкая губ.
Рождение ребёнка
21.01.1925

Сын: Звиняцкий Зиновий Моисеевич

Мать ребёнка: Звиняцкая Рахиль Израилевна

г. Сталино Сталинская обл. УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнейдерман Мирра Моисеевна

Мать ребёнка: Звиняцкая Рахиль Израилевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звиняцкая Рахиль Израилевна

Смерть
1981