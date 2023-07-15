Звеняцкий Моисей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1981
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Звеняцкий Менахем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Звиняцкий Аркадий Моисеевич
Мать ребёнка: Звиняцкая Рахиль Израилевна
г. Юзовка Донецкая губ.
Рождение ребёнка
21.01.1925
Сын: Звиняцкий Зиновий Моисеевич
Мать ребёнка: Звиняцкая Рахиль Израилевна
г. Сталино Сталинская обл. УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шнейдерман Мирра Моисеевна
Мать ребёнка: Звиняцкая Рахиль Израилевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981