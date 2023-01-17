Чеботарёва Ксения Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1911
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Чеботарёв Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1913
Сын: Чеботарёв Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Чеботарёв Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно