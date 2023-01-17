Чеботарёва Ксения Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёва Ксения Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1911

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Чеботарёв Тимофей Иванович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1913

Сын: Чеботарёв Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Чеботарёв Тимофей Иванович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарёв Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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