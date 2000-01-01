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Вшивцев Иван Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Вшивцев Карп Анисимович

Мать: Вшивцева Елена

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вшивцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
05.10.1857

Сын: Вшивцев Яков Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдокия Андреева

Смерть
После 1858
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