Вшивцев Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Вшивцев Карп Анисимович
Мать: Вшивцева Елена
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
05.10.1857
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858