Вшивцева Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Карпович
Рождение ребёнка
05.10.1857
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858