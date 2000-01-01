Вшивцева Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вшивцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Карпович

Рождение ребёнка
05.10.1857

Сын: Вшивцев Яков Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Карпович

Смерть
После 1858
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