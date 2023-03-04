Вшивцева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Аксиния Карповна
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Анисимович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Анисимович
Рождение ребёнка
До 1834
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816