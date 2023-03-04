Вшивцева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева Елена

Вшивцева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Аксиния Карповна

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Анисимович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Вшивцев Иван Карпович

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Анисимович

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Вшивцев Козма Карпович

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Карп Анисимович

Смерть
После 1816