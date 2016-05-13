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Истлентьев Борис Васильевич

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Место рождения

г. Валга, Эстонская ССР

Дата рождения

03.12.1954

Дата смерти

13.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1954

Отец: Истлентьев Василий Михайлович

Мать: Истлентьева Вера Леонидовна

г. Валга, Эстонская ССР
Бракосочетание
09.12.1978

Жена: не указана

Каунас, Литва
Развод
Около 1987

Жена: не указана

Каунас, Литва
Бракосочетание
22.09.1991

Жена: Истлентьева Светлана Семеновна

Каунас, Литва
Рождение ребёнка
24.09.1993

Сын: Истлентьев Виталий Борисович

Мать ребёнка: Истлентьева Светлана Семеновна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
13.05.2016
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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