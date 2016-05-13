Истлентьев Борис Васильевич
Место рожденияг. Валга, Эстонская ССР
Дата рождения03.12.1954
Дата смерти13.05.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1954
г. Валга, Эстонская ССР
Бракосочетание
09.12.1978
Жена: не указана
Каунас, Литва
Развод
Около 1987
Жена: не указана
Каунас, Литва
Бракосочетание
22.09.1991
Каунас, Литва
Рождение ребёнка
24.09.1993
Сын: Истлентьев Виталий Борисович
Мать ребёнка: Истлентьева Светлана Семеновна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
13.05.2016
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край