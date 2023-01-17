Истлентьев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истлентьев Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1954

Сын: Истлентьев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Истлентьева Вера Леонидовна

г. Валга, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истлентьев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Истлентьева Вера Леонидовна

Смерть
Неизвестно
Григорьевская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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