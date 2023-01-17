Истлентьев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1954
Сын: Истлентьев Борис Васильевич
Мать ребёнка: Истлентьева Вера Леонидовна
г. Валга, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истлентьев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Истлентьева Вера Леонидовна
Смерть
Неизвестно
Григорьевская, Северский муниципальный район, Краснодарский край