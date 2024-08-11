Слотина Михаил Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Слотина (Слотина) Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова
Рождение ребёнка
02.07.1891 ст.
Мать ребёнка: Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.
Мать ребёнка: Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова
Смерть
Неизвестно