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Слотина Михаил Тимофеев

Место рождения

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Слотина (Слотина) Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1891 ст.

Сын: Слотин Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.

Сын: Слотин Василий Михайлов

Мать ребёнка: Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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