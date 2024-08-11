Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова

Место рождения

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Обухова Пелагея Андреева

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слотина Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Слотина (Слотина) Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Слотина Михаил Тимофеев

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1891 ст.

Сын: Слотин Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Слотина Михаил Тимофеев

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.

Сын: Слотин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Слотина Михаил Тимофеев

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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