Слотина (Обухова) Анисия Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Обухова Пелагея Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Слотина (Слотина) Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Слотина Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
02.07.1891 ст.
Отец ребёнка: Слотина Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Слотина Михаил Тимофеев
Смерть
Неизвестно