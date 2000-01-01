Трифонихина Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонихина Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.?

Сын: Трифонихин Николай Иванович

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонихин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наськина Евдокия ивановна

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босоногова Клавдия ивановна

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонихин Генадий Иванович

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонихин Александр Иванович

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стуканова Томара Ивановна

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонихин Александр Иванович

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовикова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович

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