Трифонихина Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Трифонихин Николай Иванович
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович
Сын: Трифонихин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович
Дочь: Наськина Евдокия ивановна
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович
Дочь: Босоногова Клавдия ивановна
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович
Сын: Трифонихин Генадий Иванович
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович
Дочь: Кузнецова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович
Сын: Трифонихин Александр Иванович
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович
Дочь: Стуканова Томара Ивановна
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович
Сын: Трифонихин Александр Иванович
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович
Дочь: Березовикова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Трифонихин Иван Сафронович