Кузнецова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифонихин Иван Сафронович

Мать: Трифонихина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Генадий Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Нина Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Павел Трофимович

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