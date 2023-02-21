Кузнецова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Генадий Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Нина Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно