Трифонихин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонихин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.?

Отец: Трифонихин Иван Сафронович

Мать: Трифонихина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
15.02.1979

Сын: Трифонихин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Трифонихина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Трифонихина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Трифонихина Татьяна Васильевна

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