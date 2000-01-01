Трифонихин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.?
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.?
Рождение ребёнка
15.02.1979
Сын: Трифонихин Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Трифонихина Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Трифонихина Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Трифонихина Татьяна Васильевна