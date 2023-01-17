Шардина (Сухова) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шардина (Сухова) Екатерина Гавриловна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Сухов Гаврила Андреевич

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1859

Муж: Шардин Филипп Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Сын: Шардин Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Беззубова Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Шардина Елена Филипповна

Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шардин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шардин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1881
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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