Шардина (Сухова) Екатерина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Сухов Гаврила Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Беззубова Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Шардина Елена Филипповна
Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шардин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шардин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич
Смерть
1881