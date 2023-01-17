Сухов Гаврила Андреевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Сухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шардина Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сухов Стефан (Степан) Гаврилович
Мать ребёнка: Сухова Агафья Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Агафья Логиновна
Смерть
1865