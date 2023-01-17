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Сухов Гаврила Андреевич

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Сухов Андрей Иванович

Мать: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шардина Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сухов Стефан (Степан) Гаврилович

Мать ребёнка: Сухова Агафья Логиновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Агафья Логиновна

Смерть
1865
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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