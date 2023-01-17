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Шардин Григорий Филиппович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шардин Филипп Николаевич

Мать: Шардина Екатерина Гавриловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1899

Сын: Шардин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шардина Василиса Сепановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1902

Сын: Шардин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Шардина Василиса Сепановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.05.1907

Дочь: Книгина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шардина Василиса Сепановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шардина Василиса Сепановна

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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