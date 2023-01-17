Шардин Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1899
Мать ребёнка: Шардина Василиса Сепановна
Рождение ребёнка
07.07.1902
Сын: Шардин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Шардина Василиса Сепановна
Рождение ребёнка
31.05.1907
Дочь: Книгина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шардина Василиса Сепановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно