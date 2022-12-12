Шардин Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1902
Дата смертиВычислено ?.12.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1902
Рождение ребёнка
01.03.1925
Сын: Шардин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Шардина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
16.06.1932
Сын: Шардин Иван Александрович
Мать ребёнка: Шардина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
06.08.1938
Дочь: Шардина Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Шардина Ксения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шардина Ксения Яковлевна
Смерть
Вычислено ?.12.1943
Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести.