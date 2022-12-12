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Шардин Александр Григорьевич

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.07.1902

Дата смерти

Вычислено ?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1902

Отец: Шардин Григорий Филиппович

Мать: Шардина Василиса Сепановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1925

Сын: Шардин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Шардина Ксения Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1932

Сын: Шардин Иван Александрович

Мать ребёнка: Шардина Ксения Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1938

Дочь: Шардина Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Шардина Ксения Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шардина Ксения Яковлевна

Смерть
Вычислено ?.12.1943
Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести.
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