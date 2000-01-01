Коваленко Феврония Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Коваленко Савва Антонович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Коваленко Савва Антонович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Саавична
Отец ребёнка: Коваленко Савва Антонович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марьяна Саввична
Отец ребёнка: Коваленко Савва Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно