Коваленко Феврония Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Феврония Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Коваленко Максим Саввич

Отец ребёнка: Коваленко Савва Антонович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Коваленко Максим Саввич

Отец ребёнка: Коваленко Савва Антонович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Саавична

Отец ребёнка: Коваленко Савва Антонович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марьяна Саввична

Отец ребёнка: Коваленко Савва Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Савва Антонович

Смерть
Неизвестно
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