Коваленко Савва Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Коваленко Феврония Гавриловна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Коваленко Феврония Гавриловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Саавична
Мать ребёнка: Коваленко Феврония Гавриловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марьяна Саввична
Мать ребёнка: Коваленко Феврония Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно