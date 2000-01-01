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Коваленко Савва Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Коваленко Антон Петрович

Мать: Коваленко Агафия Демидовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Коваленко Максим Саввич

Мать ребёнка: Коваленко Феврония Гавриловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Коваленко Максим Саввич

Мать ребёнка: Коваленко Феврония Гавриловна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Саавична

Мать ребёнка: Коваленко Феврония Гавриловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марьяна Саввична

Мать ребёнка: Коваленко Феврония Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Феврония Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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