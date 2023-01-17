Коровина Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Матрена Семеновна

Коровина Матрена Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Коровин Герасим Филиппович

Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1740

Сын: Коровин Степан Филиппович

Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Сын: Коровин Ермолай Филиппович

Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Коровин Петр Филиппович

Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Коровин Ефрем Филиппович

Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Коровина Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Коровин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Коровин Леонтей Филиппович

Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Филипп Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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