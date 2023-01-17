Коровина Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Коровин Герасим Филиппович
Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Коровин Степан Филиппович
Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Коровин Ермолай Филиппович
Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Коровина Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коровин Леонтей Филиппович
Отец ребёнка: Коровин Филипп Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно