Суворова Марья / Мария Ефимовна / Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова Марья / Мария Ефимовна / Ефимиевна

Место рождения

Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.04.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1857

Отец: Ефим Максимович

Мать: Анисья Никитична

Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.04.1857 место рождения - село Славитино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - восприемница крестьянская дочь девка Ефросинья Алексеевна Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Бракосочетание
04.02.1876 ст.

Муж: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Кто были поручители – по жениху: крестьяне села Рождествина Владимир Трофимович и Ефрем Фокиевич, по невесте: села Славитина крестьяне Иван Ефимович и Василий Прокофьевич Источник:... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1879 ст.

Дочь: Суворова Анастасия Антоновна / Антониевна

Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.01.1879 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства села крестьянский сын Матвей Трофимович и крестьянская женка ... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1880 ст.

Дочь: Суворова Матрона Антоновна / Антониевна

Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.11.1880 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествини крестьянская дочь Татьяна Владимирова [Суворова] Источник: Ме... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1883 ст.

Сын: Суворов Иларион Антонович / Антониевич

Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.03.1883 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянские дети Георгий Трофимов и Татьяна Владимирова [Суворовы... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1885 ст.

Сын: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.01.1885 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянские дети Георгий Трофимович и Праскева Владимировна [Суво... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1887 ст.

Дочь: (Суворова) Марфа Антоновна / Антониевна

Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.07.1887 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Казенного ведомства села Рождествина солдат Матвей (Троф) Андреев Куликов и кре... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1888 ст.

Дочь: (Суворова) Агрипина Антоновна / Антониевна

Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.06.1888 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянский сын Ефимий и девка Надежда Владимировы Су... Показать все
Восприемник
20.09.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворова Федора Владимировича
Рождение ребёнка
06.07.1889 ст.

Сын: Суворов Стефан Антонович

Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.07.1889 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села солдат Матвей Трофимов Суворов и крестьянская жена Але... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1895 ст.

Дочь: Суворова Евдокия Антоновна / Антониевна

Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.02.1895 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Василий Антониевич и Агафья Владимир... Показать все
Смерть
Неизвестно

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