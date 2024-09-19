Суворова Марья / Мария Ефимовна / Ефимиевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Ефим Максимович
Мать: Анисья Никитична
Дочь: Суворова Анастасия Антоновна / Антониевна
Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович
Дочь: Суворова Матрона Антоновна / Антониевна
Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович
Сын: Суворов Иларион Антонович / Антониевич
Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович
Сын: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич
Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович
Дочь: (Суворова) Марфа Антоновна / Антониевна
Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович
Дочь: (Суворова) Агрипина Антоновна / Антониевна
Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович
Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович
Дочь: Суворова Евдокия Антоновна / Антониевна
Отец ребёнка: Суворов Антон / Антоний Трофимович