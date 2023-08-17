Суворова Евдокия Антоновна / Антониевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1895 ст.
Дата смерти14.07.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.02.1895 ст.
дата крещения - 16.02.1895 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Василий Антониев и Агафья Владимиров... Показать все
Смерть
14.07.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 16.07.1895 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1895 год Фонд №... Показать все