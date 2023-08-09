Суворов Стефан Антонович
Место рождения
Дата рождения06.07.1889 ст.
Дата смерти18.07.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
06.07.1889 ст.
дата крещения - 07.07.1889 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села солдат Матвей Трофимов Суворов и крестьянская жена Але... Показать все
Смерть
18.07.1889 ст.
дата погребения - 19.07.1889 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1889 год Фонд №... Показать все