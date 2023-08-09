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Суворов Стефан Антонович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.07.1889 ст.

Дата смерти

18.07.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
06.07.1889 ст.

Отец: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Мать: Суворова Марья Ефимовна / Ефимиевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.07.1889 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села солдат Матвей Трофимов Суворов и крестьянская жена Але... Показать все
Смерть
18.07.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 19.07.1889 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1889 год Фонд №... Показать все