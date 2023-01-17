Бурбеза Емельян Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1917
Дочь: Бурбеза Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Бурбеза Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
31.12.1918
Сын: Бурбеза Николай Емельянович
Мать ребёнка: Бурбеза Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурбеза Василий Емельянович
Мать ребёнка: Бурбеза Евдокия Кирилловна
Смерть
Неизвестно