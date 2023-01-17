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Бурбеза Емельян Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1917

Дочь: Бурбеза Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Бурбеза Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
31.12.1918

Сын: Бурбеза Николай Емельянович

Мать ребёнка: Бурбеза Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурбеза Василий Емельянович

Мать ребёнка: Бурбеза Евдокия Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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