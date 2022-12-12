Бурбеза Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.?
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?
Отец: Бурбеза Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1917
Дочь: Бурбеза Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Бурбеза Емельян Захарович
Рождение ребёнка
31.12.1918
Сын: Бурбеза Николай Емельянович
Отец ребёнка: Бурбеза Емельян Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурбеза Василий Емельянович
Отец ребёнка: Бурбеза Емельян Захарович
Смерть
1987