Бурбеза Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурбеза Евдокия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.?

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?

Отец: Бурбеза Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1917

Дочь: Бурбеза Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Бурбеза Емельян Захарович

Рождение ребёнка
31.12.1918

Сын: Бурбеза Николай Емельянович

Отец ребёнка: Бурбеза Емельян Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурбеза Василий Емельянович

Отец ребёнка: Бурбеза Емельян Захарович

Смерть
1987
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