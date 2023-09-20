Агрофена Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сидор Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Смерть
Неизвестно