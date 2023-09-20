Агрофена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сидор Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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