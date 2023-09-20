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Иван Афанасьев

Место рождения

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Афанасий Степанов

Мать: Евдокия (Авдотья) Мокеева

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Агрофена Егорова

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сидор Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Егорова

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Егорова

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Егорова

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Агрофена Егорова

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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