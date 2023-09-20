Иван Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Афанасий Степанов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Агрофена Егорова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сидор Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Егорова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Егорова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Егорова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Агрофена Егорова
Смерть
Неизвестно