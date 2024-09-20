Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти24.01.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Михаил Алексеев
Мать: Евдокия Федорова
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 6 лет.
Бракосочетание
24.01.1816 ст.
Муж: Фома Семенов
Свидетели: Гаврила Иванов и Федор Ильин.
Рождение ребёнка
01.09.1817 ст.
Сын: Исаак (Иван) Фомич
Отец ребёнка: Фома Семенов
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 22 года.
Рождение ребёнка
01.06.1819 ст.
Дочь: Майорская Феодосия Фоминична
Отец ребёнка: Фома Семенов
Восприемник
20.04.1820 ст.
Крестная мать Ирины, дочери Афанасия Гаврилова.
Рождение ребёнка
05.03.1822 ст.
Дочь: Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Фома Семенов
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
24.01.1865 ст.
От старости.
Похороны
26.01.1865 ст.