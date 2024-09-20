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Параскева Михайлова

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

24.01.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Михаил Алексеев

Мать: Евдокия Федорова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 6 лет.
Бракосочетание
24.01.1816 ст.

Муж: Фома Семенов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Гаврила Иванов и Федор Ильин.
Рождение ребёнка
01.09.1817 ст.

Сын: Исаак (Иван) Фомич

Отец ребёнка: Фома Семенов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 22 года.
Рождение ребёнка
01.06.1819 ст.

Дочь: Майорская Феодосия Фоминична

Отец ребёнка: Фома Семенов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Восприемник
20.04.1820 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Ирины, дочери Афанасия Гаврилова.
Рождение ребёнка
05.03.1822 ст.

Дочь: Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Фома Семенов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
24.01.1865 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
26.01.1865 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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