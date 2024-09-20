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Фома Семенов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

28.02.1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Семен Алексеев

Мать: Акилина Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 4 года.
Упоминание
22.09.1813 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Ивана, сына Афанасия Гаврилова.
Бракосочетание
24.01.1816 ст.

Жена: Параскева Михайлова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Гаврила Иванов и Федор Ильин.
Поручитель
26.01.1817 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Мартына Ефимова и Анисьи Осиповой.
Рождение ребёнка
01.09.1817 ст.

Сын: Исаак (Иван) Фомич

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 22 года.
Рождение ребёнка
01.06.1819 ст.

Дочь: Майорская Феодосия Фоминична

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель
03.11.1820 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе вдовца Никифора Михайлова и девицы Ирины Стефановой из Леднево.
Поручитель
23.01.1821 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе крестьянина Ивана Яковлева и солдатской дочери Евдокии Артемьевой из Леднево.
Поручитель
26.01.1821 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Сидора Иванова из Леднево и Анны Евтихиевой из Стрековца.
Рождение ребёнка
05.03.1822 ст.

Дочь: Евдокия Фоминична

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Восприемник
29.03.1822 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Егора, сына Сидора Иванова.
Смерть
28.02.1824 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Горячкою. 27 лет.

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