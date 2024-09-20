Фома Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти28.02.1824 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: Семен Алексеев
Мать: Акилина Гаврилова
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 4 года.
Упоминание
22.09.1813 ст.
Крестный отец Ивана, сына Афанасия Гаврилова.
Бракосочетание
24.01.1816 ст.
Жена: Параскева Михайлова
Свидетели: Гаврила Иванов и Федор Ильин.
Поручитель
26.01.1817 ст.
Свидетель на свадьбе Мартына Ефимова и Анисьи Осиповой.
Рождение ребёнка
01.09.1817 ст.
Сын: Исаак (Иван) Фомич
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 22 года.
Рождение ребёнка
01.06.1819 ст.
Дочь: Майорская Феодосия Фоминична
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Поручитель
03.11.1820 ст.
Поручитель на свадьбе вдовца Никифора Михайлова и девицы Ирины Стефановой из Леднево.
Поручитель
23.01.1821 ст.
Свидетель на свадьбе крестьянина Ивана Яковлева и солдатской дочери Евдокии Артемьевой из Леднево.
Поручитель
26.01.1821 ст.
Свидетель на свадьбе Сидора Иванова из Леднево и Анны Евтихиевой из Стрековца.
Рождение ребёнка
05.03.1822 ст.
Дочь: Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Восприемник
29.03.1822 ст.
Крестный отец Егора, сына Сидора Иванова.
Смерть
28.02.1824 ст.
Горячкою. 27 лет.