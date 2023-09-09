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Семен Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Алексей Федоров

Мать: Пелагея Стефанова

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Фома Семенович

Мать ребёнка: Акилина Пелагея Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
10.03.1803 ст.

Сын: Алексей Семенович

Мать ребёнка: Акилина Пелагея Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Пелагея Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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