Семен Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Алексей Федоров
Мать: Пелагея Стефанова
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Фома Семенович
Мать ребёнка: Акилина Пелагея Гаврилова
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
10.03.1803 ст.
Сын: Алексей Семенович
Мать ребёнка: Акилина Пелагея Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно