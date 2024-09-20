Пелагея Фекла Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Мавра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Бракосочетание
До 1755
Муж: Алексей Федоров
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 21 год.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 26 лет.
Рождение ребёнка
С 1762 по 1765
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 37 лет. Записана как Пелагея Стефанова.
Место жительства
Около 1765
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Семен Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Место жительства
1775
Исповедная роспись. 51 год. Записана как Пелагея Иванова.
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 50 лет. Записана как Пелагея Стефанова.
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 63 года. Записана как Пелагея Стефанова.
Смерть
Неизвестно