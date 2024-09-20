Пелагея Фекла Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Фекла Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
С 1762 по 1765 г.р.
Около 1768 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Мавра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1755

Муж: Алексей Федоров

Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 21 год.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 26 лет.
Рождение ребёнка
С 1762 по 1765

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 37 лет. Записана как Пелагея Стефанова.
Место жительства
Около 1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Семен Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 51 год. Записана как Пелагея Иванова.
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 50 лет. Записана как Пелагея Стефанова.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 63 года. Записана как Пелагея Стефанова.
Смерть
Неизвестно

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