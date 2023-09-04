Михаил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Щекотуров Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
25.07.1802 ст.
Дочь: Соломонида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно