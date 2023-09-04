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Михаил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Щекотуров Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
25.07.1802 ст.

Дочь: Соломонида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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