Рудоменко Ефим
Место рождения
Дата рождения26.12.1896 ст.
Дата смерти02.04.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1896 ст.
Мать: Анна Дмитриевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-Z?i=229&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.12.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.04.1897 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CN-Z?i=178&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.04.1897 ст.
на отведенном кладбище