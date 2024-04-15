Рудоменко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоменко Ефим

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.12.1896 ст.

Дата смерти

02.04.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: Анна Дмитриевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-Z?i=229&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.12.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.04.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CN-Z?i=178&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.04.1897 ст.
на отведенном кладбище
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