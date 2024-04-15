(Рудоменко) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рудоменко) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.

Сын: Рудоменко Ефим

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-Z?i=229&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
26.08.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Александр Самсонович Лазебный
Восприемник
11.06.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Денисовна Куксенко
Восприемник
03.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Самсоновна Лазебная
Смерть
Неизвестно
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