(Рудоменко) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.
Сын: Рудоменко Ефим
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-Z?i=229&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
26.08.1899 ст.
Александр Самсонович Лазебный
Восприемник
11.06.1900 ст.
Акилина Денисовна Куксенко
Восприемник
03.10.1902 ст.
Пелагея Самсоновна Лазебная
Смерть
Неизвестно