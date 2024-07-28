Поникаров Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения31.08.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.08.1908 ст.
Отец: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич
дата крещения - 31.08.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Смерть
Неизвестно