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Поникаров Михаил Сергеевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.08.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1908 ст.

Отец: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Мать: Поникарова Паникарова (Федотова) Надежда Ильинична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.08.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Смерть
Неизвестно

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