Поникарова Паникарова (Федотова) Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникарова Паникарова (Федотова) Надежда Ильинична

Место рождения

Аниково, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Аниково, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Муж: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: того же ведомства и села крестьяне Никита Феодорович и Василий Феодорович Поникаровы, по невесте: той же деревни крестьяне Димитрий Петрович Петров и Иоанн Нико... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1904 ст.

Сын: Поникаров Иоанн / Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.09.1904 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.

Сын: Поникаров Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.02.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Владимир Никитич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
31.08.1908 ст.

Сын: Поникаров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.08.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1911 ст.

Дочь: Поникарова Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.11.1911 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Андреевна Поникарова Источник: ГАЯО... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1914 ст.

Дочь: Паникарова Поникарова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.03.1914 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Александр Сергеевич и Евгения Георгиевна Паникаровы... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1916 ст.

Дочь: Поникарова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.09.1916 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Михалева крестьянин Николай Николаевич и села Рождествина крестьянская девиц... Показать все
Рождение ребёнка
1920

Сын: Паникаров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Родственная связь предположительная.
Смерть
Неизвестно

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