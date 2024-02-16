Стародубова Василиса Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Бирюкова Анна Авдеевна
Отец ребёнка: Стародубов Авдей Андреевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Голова Пелагея Авдеевна
Отец ребёнка: Стародубов Авдей Андреевич
Рождение ребёнка
1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стародубов Авдей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жернякова Прасковья Авдеевна
Отец ребёнка: Стародубов Авдей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Авдеевна
Отец ребёнка: Стародубов Авдей Андреевич
Смерть
Неизвестно