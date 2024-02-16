Стародубов Авдей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубов Авдей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Стародубов Андрей

Мать: Стародубова Пелагея

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Бирюкова Анна Авдеевна

Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Голова Пелагея Авдеевна

Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна

Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жернякова Прасковья Авдеевна

Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Авдеевна

Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна

Смерть
Неизвестно
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