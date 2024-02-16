Стародубов Авдей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Стародубов Андрей
Мать: Стародубова Пелагея
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Бирюкова Анна Авдеевна
Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Голова Пелагея Авдеевна
Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна
Рождение ребёнка
1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жернякова Прасковья Авдеевна
Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Авдеевна
Мать ребёнка: Стародубова Василиса Глебовна
Смерть
Неизвестно