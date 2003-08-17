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Панин Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.01.1932

Дата смерти

17.08.2003

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Анна Константиновна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Анна Константиновна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.12.1966

Сын: Панин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Панина Анна Константиновна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Анна Константиновна

Смерть
17.08.2003
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Захоронение: Ефаевское (новое) кладбище
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