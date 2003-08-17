Панин Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1932
Дата смерти17.08.2003
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
11.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
11.12.1966
Сын: Панин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Панина Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2003
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Захоронение: Ефаевское (новое) кладбище