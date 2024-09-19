Панин Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1899 ст.
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Анна А
Рождение ребёнка
1930
Сын: Панин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Панина (Рогулькина) Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.1932
Мать ребёнка: Панина (Рогулькина) Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Панина Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Панина Анна А
Призыв на военную службу
14.01.1942
Рыбкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
?.09.1942
Причина: Погиб в бою Захоронение: Неизвестно