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Панин Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1899 ст.

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

мЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: Панин Фёдор Васильевич

Мать: Панина (Плешакова) Матрона Яковлевна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина (Рогулькина) Агафья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Анна А

Рождение ребёнка
1930

Сын: Панин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Панина (Рогулькина) Агафья Михайловна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.01.1932

Сын: Панин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Панина (Рогулькина) Агафья Михайловна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Панина Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Панина Анна А

Призыв на военную службу
14.01.1942
Рыбкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
?.09.1942
Причина: Погиб в бою Захоронение: Неизвестно

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