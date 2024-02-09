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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Рыбкино Рыбкинской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3403.
Сельскохозяйственная перепись д. Старые Борки Рыбкинской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3404.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
742Рыбкино, с. каз.при р. Мокше.20станов. кварт.63200218Церковь православная 1. Волостное правление. Завод поташный. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
473. Рыбкино и Ст. Борки, село и деревня государственная, при реке Мокше, дворов 198, жителей 1364, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Рыбкинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85518Рыбкиносело54°15'43°46'N-38-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89629467101с Рыбкиносело