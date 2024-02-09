село Рыбкино, село Рыбкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Рыбкино

Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сельскохозяйственная перепись с. Рыбкино Рыбкинской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3403.
Сельскохозяйственная перепись д. Старые Борки Рыбкинской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3404.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
742Рыбкино, с. каз.при р. Мокше.20станов. кварт.63200218Церковь православная 1. Волостное правление. Завод поташный. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Рыбкинская волость
473. Рыбкино и Ст. Борки, село и деревня государственная, при реке Мокше, дворов 198, жителей 1364, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Рыбкинская волость
село Рыбкинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ковылкинский район
85518Рыбкиносело54°15'43°46'N-38-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, Рыбкинское сельское поселение
89629467101с Рыбкиносело
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