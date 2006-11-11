Панина (Козлова) Анна Константиновна
Место рождения
Дата рождения10.09.1931
Дата смерти11.11.2006
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1966
Сын: Панин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Панин Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2006