Панина (Козлова) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Козлова) Анна Константиновна

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Место рождения

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

10.09.1931

Дата смерти

11.11.2006

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Алексей Дмитриевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Алексей Дмитриевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.12.1966

Сын: Панин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Панин Алексей Дмитриевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Алексей Дмитриевич

Смерть
11.11.2006
Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
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