Козлова (Сигуева) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Сигуева) Екатерина Александровна

Место рождения

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

22.11.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1903 ст.

Отец: Сигуев Александр Фёдорович

Мать: Сигуева Варвара Фёдоровна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
23.11.1903 ст.
Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Крёстный: крестьянин Бесков Тимофей Фёдорович Крёстная: крестьянская жена Обознова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Цыганова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Козлов Константин Дмитриевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Константин Дмитриевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.08.1933

Сын: Козлов Иван Константинович

Отец ребёнка: Козлов Константин Дмитриевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1937

Сын: Козлов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Козлов Константин Дмитриевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Константин Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Причина: Захоронение: Ефаевское (старое) кладбище
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