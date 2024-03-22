Козлова (Сигуева) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения22.11.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1903 ст.
Крещение
23.11.1903 ст.
Крёстный: крестьянин Бесков Тимофей Фёдорович Крёстная: крестьянская жена Обознова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Цыганова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Козлов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.08.1933
Сын: Козлов Иван Константинович
Отец ребёнка: Козлов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Козлов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Козлов Константин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина: Захоронение: Ефаевское (старое) кладбище