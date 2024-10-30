Сигуева (Бескова) Варвара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигуева (Бескова) Варвара Фёдоровна

Место рождения

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

04.12.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Муж

1877 г.р.

Дети

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1903 г.р.
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Рождение
04.12.1878 ст.

Отец: Бесков Фёдор Васильевич

Мать: Бескова Настасья Ивановна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
06.12.1878 ст.
Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Крёстный: казенный крестьянин Мишуткин Андрей Васильевич Крёстная: крестьянская жена Бескова Софья Тихоновна
Бракосочетание
06.10.1897 ст.

Муж: Сигуев Александр Фёдорович

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Свидетели венчания: от жениха: крестьяне Сигуев Иван Кузьмич и Настюшкин Михаил Васильевич от невесты: крестьяне Рыков Иван Фёдорович и Мартышкин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сигуев Александр Фёдорович

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сигуев Александр Фёдорович

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.08.1902 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сигуев Александр Фёдорович

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.11.1903 ст.

Дочь: Козлова (Сигуева) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Сигуев Александр Фёдорович

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сигуев Александр Фёдорович

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сигуев Александр Фёдорович

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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