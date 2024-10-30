Сигуева (Бескова) Варвара Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения04.12.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1878 ст.
Отец: Бесков Фёдор Васильевич
Крещение
06.12.1878 ст.
Крёстный: казенный крестьянин Мишуткин Андрей Васильевич Крёстная: крестьянская жена Бескова Софья Тихоновна
Бракосочетание
06.10.1897 ст.
Свидетели венчания: от жениха: крестьяне Сигуев Иван Кузьмич и Настюшкин Михаил Васильевич от невесты: крестьяне Рыков Иван Фёдорович и Мартышкин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1902 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1903 ст.
Дочь: Козлова (Сигуева) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Сигуев Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.
Смерть
Неизвестно