Воробьев Анатолий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Воробьев Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Воробьева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Васильянова Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Воробьева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Белова Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Воробьева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Воробьев Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Воробьева Раиса Ивановна
Смерть
Неизвестно