Воробьев Анатолий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Анатолий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Воробьев Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Воробьева Раиса Ивановна

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Васильянова Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Воробьева Раиса Ивановна

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Белова Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Воробьева Раиса Ивановна

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Воробьев Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Воробьева Раиса Ивановна

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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