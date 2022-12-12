Воробьева (Макарова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Макарова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Макаров Иван

Мать: Макарова Екатерина Евграфьевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Воробьев Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Афанасьевич

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Васильянова Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Афанасьевич

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Белова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Афанасьевич

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Воробьев Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Афанасьевич

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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