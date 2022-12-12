Воробьева (Макарова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Макаров Иван
Рождение ребёнка
1933
Сын: Воробьев Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Васильянова Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Белова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Воробьев Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно