Белова (Воробьева) Валентина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти02.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
29.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.2021
Вологда, город Вологда, Вологодская область