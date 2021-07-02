Белова (Воробьева) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Воробьева) Валентина Анатольевна

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Место рождения

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

02.07.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Воробьев Анатолий Афанасьевич

Мать: Воробьева Раиса Ивановна

Волонга, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.2021
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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