Хамитова Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Бибикамал Мураслимовна
Отец ребёнка: Хамитов Мурсалим (Мураслим)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамитова (Хамитова) Минигуль Мураслимовна
Отец ребёнка: Хамитов Мурсалим (Мураслим)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Исламова (Хамитова) Шамсикамал Мураслимовна
Отец ребёнка: Хамитов Мурсалим (Мураслим)
Смерть
Неизвестно