Хамитова Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Бибикамал Мураслимовна

Отец ребёнка: Хамитов Мурсалим (Мураслим)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамитова (Хамитова) Минигуль Мураслимовна

Отец ребёнка: Хамитов Мурсалим (Мураслим)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Мурсалим (Мураслим)

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Исламова (Хамитова) Шамсикамал Мураслимовна

Отец ребёнка: Хамитов Мурсалим (Мураслим)

Смерть
Неизвестно

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