(Хамитова) Бибикамал Мураслимовна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамитов Мурсалим (Мураслим)
Мать: Хамитова Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайризахман
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно