(Хамитова) Бибикамал Мураслимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хамитова) Бибикамал Мураслимовна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамитов Мурсалим (Мураслим)

Мать: Хамитова Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайризахман

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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