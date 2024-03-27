Исламова (Хамитова) Шамсикамал Мураслимовна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Хамитов Мурсалим (Мураслим)
Мать: Хамитова Марьям
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исламов Лутфулла
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Смерть
Неизвестно
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь