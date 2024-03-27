Исламова (Хамитова) Шамсикамал Мураслимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсламова (Хамитова) Шамсикамал Мураслимовна

Исламова (Хамитова) Шамсикамал Мураслимовна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Хамитов Мурсалим (Мураслим)

Мать: Хамитова Марьям

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исламов Лутфулла

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исламов Лутфулла

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исламов Лутфулла

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исламов Лутфулла

Смерть
Неизвестно
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.