Петрова Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1947
Рождение ребёнка
19.08.1968
Дочь: Огородникова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Огородников Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
20.10.1969
Сын: Огородников Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Огородников Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огородников Анатолий Семенович