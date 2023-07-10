Петрова Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Нина Сергеевна

Петрова Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1947

Отец: Петров Сергей Николаевич

Мать: Пасынкова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1968

Дочь: Огородникова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Огородников Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
20.10.1969

Сын: Огородников Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Огородников Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огородников Анатолий Семенович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close